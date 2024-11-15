Экс-чиновники кузбасского комитета соцзащиты обвиняются в мошенничестве

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 15 ноября сообщили, что бывшие заместитель председателя и главный специалист Комитета социальной защиты населения обвиняются в совершении восьми эпизодов мошенничества.
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