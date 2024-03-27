Страна и люди
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Страна и люди

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Почему при Путине продолжительность жизни растёт

Почему при Путине продолжительность жизни растёт

По просьбам радиослушателей подновил табличку со средней продолжительностью жизни. Как видите, за последние 30 лет Советского Союза продолжительность жизни граждан сократилась на один год: при Хрущёве жили дольше, чем при Брежневе и Горбачёве.

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