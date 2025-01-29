Двое человек погибли в аварии в Маркова 29 января

Смертельное ДТП произошло на проезде Центральный в рабочем поселке Маркова. Погибло двое человек. Предварительно полиция установила, что женщина 1967 года рождения за рулем тойоты не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с субару.