Астраханки-участницы проекта «Женщина может» замахнулись на рекорд. Они создадут масштабный лотос размером 10×10 м на ткани и намерены претендовать на установление российского рекорда.
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