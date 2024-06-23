По итогам визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.
«Россия обязана оказать военную помощь КНДР». Что подписал Путин в Пхеньяне
Комментарии
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Н
Нина
Действительно, почему только олигархи наживаются на ресурсах общенародных?
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20 час.
Владимир Аверков
современные власти за несчастные 25лет(с историч.точки зрения) понаделали огромную кучу глупостей...ну как так можно управлять???....брошенные базы во Вьетнаме,Кубе,Сирии....прогибание перед амерами и прочими козлами,потакание царькам из СНГ,миграционное обгаживание...Что ж это за "мудрецы"???
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16 час.
ВМ
Вениамин Мельников
у нас нет своего чучхэ.
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5 час.
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