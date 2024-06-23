«Россия обязана оказать военную помощь КНДР». Что подписал Путин в Пхеньяне

Действительно, почему только олигархи наживаются на ресурсах общенародных?

Владимир Аверков

современные власти за несчастные 25лет(с историч.точки зрения) понаделали огромную кучу глупостей...ну как так можно управлять???....брошенные базы во Вьетнаме,Кубе,Сирии....прогибание перед амерами и прочими козлами,потакание царькам из СНГ,миграционное обгаживание...Что ж это за "мудрецы"???