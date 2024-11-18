Генерал Соболев — об ударах дальнобойными ракетами по России: Риски начала третьей мировой возрастают

Президент США Джо Байден, который разрешил Украине применять ATACMS, поступил глупо, считает член комитета Госдумы по оборонеРиск начала третьей мировой увеличивается из-за решения президента США Джо Байдена позволить Украине применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.
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