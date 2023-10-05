Прохождение дополнительных заданий Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — побочные миссии, зак...

Прохождение дополнительных заданий Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — побочные миссии, заказы фиксеров и угоныДополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty подарило фанатам не только интересную историю, но и целый ряд крутых дополнительных миссий, которые сильно отличаются от того, что мы видели в основной игре.