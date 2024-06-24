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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О′Нил об игроках, которые попадаются на ставках: «Я бы давал им 30 дней на то, чтобы вернуть всю зарплату»

«Я бы давал им 30 дней на то, чтобы вернуть всю зарплату. Если этого не происходит, то такой баскетболист должен быть отстранен от участия во всех лигах.

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