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В Петербурге задержаны подозреваемые в поджоге квартиры журналиста

В Петербурге задержаны подозреваемые в поджоге квартиры журналиста

В Санкт-Петербурге ведущему программы «Изолента» на радио Sputnik Трофиму Татаренкову неизвестные подожгли дверь, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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