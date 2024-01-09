В Петербурге задержаны подозреваемые в поджоге квартиры журналиста

В Санкт-Петербурге ведущему программы «Изолента» на радио Sputnik Трофиму Татаренкову неизвестные подожгли дверь, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии