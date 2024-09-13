Сегодня в окружной столице прошёл рейд по объектам благоустройства. Представители Администрации города совместно с подрядчиками проверили ход ремонтных работ, проводимых в рамках нескольких региональных программ.
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