Японское архитектурное бюро SANAA получит Королевскую золотую медаль

Среди наиболее известных работ архитекторов из Японии отмечен музей современного искусства в Нью-Йорке и учебный центр Rolex в Лозанне Royal Institute of British Architects (RIBA) объявил, что основатели японского архитектурного бюро SANAA Казуйо Седжима и Рю Нишизава получат Королевскую золотую медаль 2025 года.