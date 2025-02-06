Японское архитектурное бюро SANAA получит Королевскую золотую медаль

Среди наиболее известных работ архитекторов из Японии отмечен музей современного искусства в Нью-Йорке и учебный центр Rolex в Лозанне Royal Institute of British Architects (RIBA) объявил, что основатели японского архитектурного бюро SANAA Казуйо Седжима и Рю Нишизава получат Королевскую золотую медаль 2025 года.
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