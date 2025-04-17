В пасхальную ночь работа городского транспорта в Левобережном будет продлена

В пасхальную ночь работа городского транспорта будет продлена, сообщили в пресс-службе Дептранса. «В пасхальную ночь почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать дольше — до 03:30.
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