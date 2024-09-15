Кардашьян выгуливала собаку Мадонны за ювелирные украшения

Ким и ее старшая сестра Кортни часто выгуливали собаку Мадонны. Вместо привычного денежного вознаграждения девочки получили нечто гораздо более ценное и эксклюзивное — культовые неоновые браслеты, которые были символом моды того времени.
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