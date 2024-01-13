Виктор Анисимов Испокон веков велось так что лицедеи были самой презираемой кастой на Руси. Лицедеи всегда знали своё место, знали что они всего лишь обслуживающий персонал для остального народа, призванные для развлечения народа.
Лицедеи должны знать своё место
Комментарии
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Виктор Горшков
В царское время их хоронили за пределы кладбища. Но надо всегда отличать настоящих артистов ,которые несли культуру в народ и вносили свой вклад в величие России. Примеров очень много. Даже начиная от не превзайденного Никулина ,про которого никто не скажет,что он лицедей. Столько прекрасных артистов и в основном они скромны. Потому что величие всегда скромно и любит свой народ,т.к. они сами плоть от плоти отнарода.
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14 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Посмотрите на конкурсы, поступающих в "лицедеи" и Вы поймёте, что это пчёлы, стремящиеся вкусить этот сладкий мёд. Толпы молодых людей хотят приобщиться к ожиревшему скоморошьему пирогу.
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8 час.
Александр Денисов
Это не коммунисты первыми вытащили наверх "лицедеев", первыми это сделали попы. А по православию, место лицедеев за оградой кладбища, рядом с цыганами, вот их место. Щедрые подношения церкви от артистов, затмили разум попам. За что попы позднее и поплатились, когда кресты с церквей сшибать стали. Да и процент жидовствующих в "лицедеях" тогда и сейчас, это для большого разговора и разбора.
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6 час.
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