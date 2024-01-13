Лицедеи должны знать своё место

Виктор Горшков В царское время их хоронили за пределы кладбища. Но надо всегда отличать настоящих артистов ,которые несли культуру в народ и вносили свой вклад в величие России. Примеров очень много. Даже начиная от не превзайденного Никулина ,про которого никто не скажет,что он лицедей. Столько прекрасных артистов и в основном они скромны. Потому что величие всегда скромно и любит свой народ,т.к. они сами плоть от плоти отнарода.

ВТ Вячеслав Тарасов Посмотрите на конкурсы, поступающих в "лицедеи" и Вы поймёте, что это пчёлы, стремящиеся вкусить этот сладкий мёд. Толпы молодых людей хотят приобщиться к ожиревшему скоморошьему пирогу.