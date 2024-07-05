Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    А когда в Кремль уже заедут, видимо не за горами, смех да и только, власть потеряла контроль над ситуацией полностью..."Мордой в грязь -...
  • нина сафронова
    🤝"Мордой в грязь -...
  • Михаил Пантюхин
    Они не только саботажники, они слуги англосаксов, которые спят и видят нас россиян в гробу ....!!! Если они по наитию...Во власть проникл...

"Ты кто такой, чтобы решать?": конфликт Соловьева и Подоляки вышел на новый уровень. Уже посыпались угрозы

"Ты кто такой, чтобы решать?": конфликт Соловьева и Подоляки вышел на новый уровень. Уже посыпались угрозы

Интересная жизнь с Vera Star Скандал между известным тележурналистом Владимиром Соловьёвым и популярным блогером Юрием Подоляка, получил свое продолжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Владимир Русских
Соловьев еврей, ему глубоко пох на славян. Чем больше будут славяне друг друга убивать, тем лучше. Поэтому евреи и разгоняют военный патриотизм с обеих сторон - что в России, что на Украине. Патриоты, блин, неизвестной родины.
Ответить
4 час.
Галина
Подоляка уж очень быстро заделался блогером... А почему не воюет против бандеровцев.?... Очень быстро переобулся в воздухе, что жареным запахло?... Чмо бандеровское..... Как хаял Россию все быстро забыли.... &quot;Блогер&quot; хренов..... Учить будет кому что говорить.... может укажет еще с кем спать и в какой позе - и все по его указке побегут выполнять....
Ответить
2 час.
Елена Иванова
А Вы не помните, как мы  обожали Немцова и голосовали за Горбачева, Ельцина? Большинство населения СССР и потом России выбирали  их, разваливших страну, и мы им верили, пока не поняли, к чему это привело. М В. Путин неоднократно говорил, что он либерал, но пошёл другим путём, оставаясь либералом ( в настоящем смысле слова). И у Подоляка Ю. свои счёты с бандеровцами, он честно об этом говорил в своих видео. Не нужно охотиться за ведьмами, так можно до третьего фронта дойти. Каждый делает работу на своём месте. Подоляка никого не учит, он выражает свою точку зрения, и делает ту работу, которая ему под силу, как и В Соловьёв, и каждый воюет на своём фронте.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх