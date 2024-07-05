Интересная жизнь с Vera Star Скандал между известным тележурналистом Владимиром Соловьёвым и популярным блогером Юрием Подоляка, получил свое продолжение.
"Ты кто такой, чтобы решать?": конфликт Соловьева и Подоляки вышел на новый уровень. Уже посыпались угрозы
Комментарии
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ВР
Владимир Русских
Соловьев еврей, ему глубоко пох на славян. Чем больше будут славяне друг друга убивать, тем лучше. Поэтому евреи и разгоняют военный патриотизм с обеих сторон - что в России, что на Украине. Патриоты, блин, неизвестной родины.
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4 час.
Галина
Подоляка уж очень быстро заделался блогером... А почему не воюет против бандеровцев.?... Очень быстро переобулся в воздухе, что жареным запахло?... Чмо бандеровское..... Как хаял Россию все быстро забыли.... "Блогер" хренов..... Учить будет кому что говорить.... может укажет еще с кем спать и в какой позе - и все по его указке побегут выполнять....
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2 час.
Елена Иванова
А Вы не помните, как мы обожали Немцова и голосовали за Горбачева, Ельцина? Большинство населения СССР и потом России выбирали их, разваливших страну, и мы им верили, пока не поняли, к чему это привело. М В. Путин неоднократно говорил, что он либерал, но пошёл другим путём, оставаясь либералом ( в настоящем смысле слова). И у Подоляка Ю. свои счёты с бандеровцами, он честно об этом говорил в своих видео. Не нужно охотиться за ведьмами, так можно до третьего фронта дойти. Каждый делает работу на своём месте. Подоляка никого не учит, он выражает свою точку зрения, и делает ту работу, которая ему под силу, как и В Соловьёв, и каждый воюет на своём фронте.
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2 час.
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