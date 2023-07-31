Мы уже писали о том, что Греция сегодня находится в крайне незавидном положении. Аномальная жара, от которой сегодня страдает большинство европейских стран добралась и до Греции, и в совокупности с отсутствием осадков привела к массовым пожарам.
"Вместо амфибий, пришлем вам бомбардировщики": ответ России на просьбу Греции помочь в тушении пожара, сильно удивил её
Комментарии
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Астон Мартин
да ни спросят никаких граждан , решат пошлют , не решат не пошлют , чего возмущаться и сотрясать воздух ...в турцию послали и с 400 продали , а турки украм помогают вовсю , так чего без толку воду толочь без всякого смысла...🥸
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1 час.
W
Walery
Ну как помогают... все байрактары переданные украм так и не летали! Помощь помощи рознь! В самом деле - ну нахрена Туркам Хохландия.., а? Тоже самое и мы скажем - зачем нам эта очередная шестерка штатовская Греция. Разве только по почте Паносу Камменосу с его то мордой ведро послать, а то и пару вёдер - пусть борется с огнем!.
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47 мин.
Астон Мартин
вы чего турок , что ли , что за них решаете , а греки в свое время послевоенное к нам в соц лагерь просились , британцы не дали , вам лично может греки не нужны , но граждане и правительство там не одно и тоже ...
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39 мин.
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