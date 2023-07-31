"Вместо амфибий, пришлем вам бомбардировщики": ответ России на просьбу Греции помочь в тушении пожара, сильно удивил её

Астон Мартин да ни спросят никаких граждан , решат пошлют , не решат не пошлют , чего возмущаться и сотрясать воздух ...в турцию послали и с 400 продали , а турки украм помогают вовсю , так чего без толку воду толочь без всякого смысла...🥸

W Walery Ну как помогают... все байрактары переданные украм так и не летали! Помощь помощи рознь! В самом деле - ну нахрена Туркам Хохландия.., а? Тоже самое и мы скажем - зачем нам эта очередная шестерка штатовская Греция. Разве только по почте Паносу Камменосу с его то мордой ведро послать, а то и пару вёдер - пусть борется с огнем!.