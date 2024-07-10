Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может составить конкуренцию президенту* страны Владимиру Зеленскому на выборах главы государства, которые рано или поздно киевскому режиму придется проводить.
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