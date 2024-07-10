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«Максимально серая мышь»: на кого Зеленский готовится поменять Сырского

«Максимально серая мышь»: на кого Зеленский готовится поменять Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может составить конкуренцию президенту* страны Владимиру Зеленскому на выборах главы государства, которые рано или поздно киевскому режиму придется проводить.

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