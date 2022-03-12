Газета «Культура»

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Путин наградил Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством»

Путин наградил Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении директора «Ленкома Марка Захарова» Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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