Путин наградил Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении директора «Ленкома Марка Захарова» Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении директора «Ленкома Марка Захарова» Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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