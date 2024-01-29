США выделят миллиарды на производство передовых полупроводников. Деньги получат Intel, Samsung и TSMC

Ожидается, что администрация президента Джо Байдена в ближайшие недели выделит миллиарды долларов в виде субсидий ведущим полупроводниковым компаниям, включая Intel, чтобы помочь построить новые заводы в США.
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