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Петербургский дневник

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Российские бойцы освободили село Макеевка в ЛНР

Российские бойцы освободили село Макеевка в ЛНР

В результате наступательной операции подразделений группировки войск «Запад» Минобороны РФ в ежедневной сводке в своем Телеграм-канале сообщило об успешных наступательных действиях, в результате которых был освобожден населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики.

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