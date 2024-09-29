Российские бойцы освободили село Макеевка в ЛНР

В результате наступательной операции подразделений группировки войск «Запад» Минобороны РФ в ежедневной сводке в своем Телеграм-канале сообщило об успешных наступательных действиях, в результате которых был освобожден населенный пункт Макеевка Луганской Народной Республики.
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