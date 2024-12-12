NYT: предвыборная бравада Трампа может оказаться пшиком

Юрий Ильинов Будущее Сирии после переворота После победы радикальных исламистов в Сирии очевидно одно: в том виде, в котором страна существовала в последние годы, мы ее уже не увидим. Что-то заберет себе Турция, что-то — Израиль (который, на самом деле, обеспокоен победой боевиков-исламистов, которые уже обещают в будущем начать «поход» на Землю обетованную), а тут еще курды с идеей Большого Курдистана… Неизвестно также, как поведет себя Эрдоган, добившись своих целей, — решит ли он пойти большой войной на курдов, или американцы смогут остановить его от этого шага, и мы снова увидим некие договоренности, которые, правда, могут быть не слишком долгосрочными. В общем, война в сирийских песках еще далека от своего завершения. Однако речь не только о границах – Сирия станет еще одной страной, где победили радикальные исламисты. Победа джихадистских (а по сути – террористических) группировок наверняка будет означать радикальную исламизацию очередной страны Ближнего Востока и, вероятно, установление джихадистского режима в Дамаске. Кроме того, победа протурецких джихадистских группировок означает ослабление влияния Ирана в регионе, который и без того в последнее время понес несколько существенных политических поражений. Теперь Иран больше не сможет нормально снабжать полуразгромленную Израилем «Хезболлу» в Ливане, поскольку пути этого снабжения теперь будут перекрыты. Если после нападения боевиков ХАМАС на Израиль (произошедшего явно не без участия Ирана) казалось, что Иран усилил свои позиции, а Тель-Авив, напротив, утратил их, то сейчас всё выглядит совершенно иначе. Вот, например, что пишет относительно изменений баланса сил на Ближнем Востоке Bloomberg: «Израиль был втянут в изнурительную, непопулярную во всём мире войну в Газе. Его северные территории обезлюдели из-за нападений ливанской «Хезболлы», йеменские хуситы разорили израильский порт Эйлат, нападая на суда в Красном море, а Иран запускал ракеты и беспилотники по израильским городам. Однако 14 месяцев спустя ХАМАС был уничтожен, а его лидеры убиты, «Хезболла» понесла большие потери и была вынуждена согласиться на прекращение огня. Иранские ракеты не нанесли большого ущерба Израилю, но ответные удары Израиля нанесли серьёзный урон противовоздушной обороне Ирана. А теперь и Сирия, краеугольный камень региональной стратегии Ирана, пала». Впрочем, проблемы Ирана — это проблемы Ирана, и России они не касаются. Поэтому сразу же перейдем к тому, что это значит для РФ.

Юрий Ильинов Как происходящее повлияет на Россию? Падение режима Асада и изменившийся расклад сил на Ближнем Востоке, скорее всего, будет означать, что ВС РФ будут вынуждены покинуть регион. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военное присутствие России в Хмеймиме и Тартусе – это предмет «серьезного разговора» с будущими властями Сирии, однако представляется маловероятным, что Турция и джихадистские группировки, подконтрольные ей, позволят России сохранить военное присутствие в регионе. Более того, даже вывод военного контингента РФ может быть проблематичным, поскольку все коммуникации держатся на морском снабжении через Новороссийск на Тартус, а также на снабжении по воздуху – а перекрыть воздушное пространство и закрыть проливы под неким благовидным предлогом для Турции не проблема. Теоретически Эрдоган может даже поставить некие условия сохранения российской военной базы в Сирии (что маловероятно), но наверняка затребует что-либо в ответ. Теперь рычагов давления на Россию у Турции стало больше. Эрдоган не раз демонстрировал, что готов использовать «русский вопрос» для улучшения своего отношения с Западом (стоит вспомнить игру с одобрением заявки Финляндии и Швеции в НАТО и так называемый «саммит мира» в Швейцарии), и сирийская тема наверняка будет им использована соответствующим образом. Вообще, несмотря на победные новости относительно хода СВО, следует отметить, что внешнеполитический баланс сил за последние два года изменился не в пользу России. НАТО еще ближе приблизилось к границам России, влияние на Ближнем Востоке было потеряно, возросла зависимость от Китая, Турции и арабских стран. Сосредоточившись на военном конфликте на Украине, который, конечно, имеет важное значение, Россия, тем не менее, потеряла свое влияние в других регионах. Кроме того, в медийной сфере попытки продемонстрировать, что Россия является ключевым игроком в Сирии (хотя на самом деле это было не совсем так), а также имеет огромное влияние в Африке (саммиты «Россия — Африка»), создали у российского обывателя не совсем соответствующую действительности картинку, которая после событий в Сирии рухнула и вызвала у многих разочарование. Нет, с падением Сирии ничего катастрофического для России, конечно, не произошло, поскольку влияние на Ближнем Востоке и ранее было ограничено. Однако удар по политическому престижу Москвы, конечно, нанесен немалый. Кроме того, как уже было сказано выше, есть немалая вероятность усиления давления Турции на Москву, которая уже давно мечтает о «Великом Туране». Помнится, еще в 2021 году Эрдоган подарил Сергею Лаврову карту «Тюркского мира», на которой южные регионы России, а также большая часть Сибири обозначались как раз частью «Великого Турана». Тогда в МИД РФ не нашли в этом «ничего зазорного», хотя это был, мягко говоря, тревожный звоночек…