Сотрудники полиции ликвидировали деятельность нарколаборатории в Московском регионе

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и сбыте наркотических средств.
«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и сбыте наркотических средств.
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