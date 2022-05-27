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Сотрудники полиции ликвидировали деятельность нарколаборатории в Московском регионе

Сотрудники полиции ликвидировали деятельность нарколаборатории в Московском регионе

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в производстве и сбыте наркотических средств.

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