Садальский высказался об обращении Пугачевой: "Не Аллуся написала письмо, а муж"

Актер Станислав Садальский прокомментировал обращение певицы Аллы Пугачевой, в котором Примадонна высказала свое мнение о спецоперации на Украине, а также призвала признать себя иностранным агентом вслед за ее супругом - юмористом Максимом Галкиным.