Еще один аудитор уходит из правительства Челябинской области

Подал в отставку руководитель главного контрольного управления Челябинской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области утвердил отставку начальника главного контрольного управления региона Дмитрия Агеева.
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