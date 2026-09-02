Страна и люди
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Страна и люди

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FIS допустила российских лыжников до соревнований в нейтральном статусе

FIS допустила российских лыжников до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение о допуске лыжников из России к международным турнирам в нейтральном статусе.

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