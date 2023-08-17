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Мэтью Хо: США не посылают ВСУ новейшую технику из-за страха раскрыть секреты

Мэтью Хо: США не посылают ВСУ новейшую технику из-за страха раскрыть секреты

Военный эксперт из Соединенных Штатов Америки, ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил о том, что Вашингтон не отправляет Киеву новую боевую технику из страха перед КНР и РФ, которые, по его мнению, могут воспользоваться американскими разработками.

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