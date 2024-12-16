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Картина дня. Финансы

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Сийярто получил «некультурный» отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Сийярто получил «некультурный» отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила «некультурный отказ».

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