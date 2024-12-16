Сийярто получил «некультурный» отказ на запрос о разговоре Орбана и Зеленского

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между премьер-министром Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, но получила «некультурный отказ».