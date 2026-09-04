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Татар-информ

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В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»

В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» В сентябре в молодежных центрах и сельских домах культуры Республики Татарстан состоится серия концертов с участием заслуженных артистов Республики Татарстан – солистов театра «Созвездие-Йолдызлык», а также талантливых представителей одноименного фестивального движения.

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