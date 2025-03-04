Правительство Венгрии поддерживает решение Трампа приостановить военную помощь Украине

Правительство Венгрии согласно с решением администрации Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, в то время как ЕС обсуждает новый пакет помощи в размере 20 миллиардов долларов, против которого выступает Будапешт, сообщает Politico.
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