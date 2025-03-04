РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

312 подписчиков

Правительство Венгрии поддерживает решение Трампа приостановить военную помощь Украине

Правительство Венгрии поддерживает решение Трампа приостановить военную помощь Украине

Правительство Венгрии согласно с решением администрации Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, в то время как ЕС обсуждает новый пакет помощи в размере 20 миллиардов долларов, против которого выступает Будапешт, сообщает Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх