Tetris Forever выйдет на ПК и консолях в этом году с более чем 15 играми, включая сове...

Tetris Forever выйдет на ПК и консолях в этом году с более чем 15 играми, включая совершенно новый Tetris Time WarpРазработчики Digital Eclipse и The Tetris Company объявили о скором выходе Tetris Forever, новой компиляции классической игры-головоломки, которая позволит игрокам исследовать четыре десятилетия истории Tetris.