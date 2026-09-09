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Царьград

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Центр "Ушкуйник" представил комплекс для сборки БПЛА на конгрессе

Центр "Ушкуйник" представил комплекс для сборки БПЛА на конгрессе

Научно-производственный центр "Ушкуйник" представил на "Международном технологическом конгрессе-2026" инновационный комплекс для автоматической сборки БПЛА, который способен оперативно развернуть производство в любом месте мира.

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