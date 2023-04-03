Daily Storm

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Пригожин подтвердил, что владел кафе в Петербурге, где убили военкора Владлена Татарского

Пригожин подтвердил, что владел кафе в Петербурге, где убили военкора Владлена Татарского

Бизнесмен также предположил, что за преступлением стоят украинские радикалы, которые не связаны с официальным КиевомБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», подтвердил Daily Storm, что передал кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), движению «КИБЕР ФРОНТ Z».

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