Пригожин подтвердил, что владел кафе в Петербурге, где убили военкора Владлена Татарского

Бизнесмен также предположил, что за преступлением стоят украинские радикалы, которые не связаны с официальным КиевомБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем ЧВК «Вагнер», подтвердил Daily Storm, что передал кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), движению «КИБЕР ФРОНТ Z».