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МОСИНФОРМ

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Небольшое потепление ожидается в столице к середине следующей недели

Небольшое потепление ожидается в столице к середине следующей недели

До 20 градусов тепла ожидается в Москве к середине следующей недели. Ближайшие дни будут сухими. Исключением станет вторник, 15 сентября: в отдельных районах возможен непродолжительный дождь.

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