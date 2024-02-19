The Way Home Season 2 Episode 4 Review: Wake Me Up When September Ends

Pacts be damned! The pacts Alice made with Elliot in 2001 and the one Kat made with him in 2024 were topics on The Way Home Season 2 Episode 4, as the past and the present continued to converge in multiple ways.
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