Яковенко рассказал о задачах России после завершения спецоперации

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. После окончания специальной операции на Украине Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии безопасности, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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