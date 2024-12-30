Яковенко рассказал о задачах России после завершения спецоперации

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. После окончания специальной операции на Украине Россия должна будет не только комплексно урегулировать украинский вопрос, но и прочно закрепить гарантии безопасности, заявил заместитель генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.