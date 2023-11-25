Положи в жестяную банку рукав с куриным мясом. Через час ты получишь королевское блюдо! Повезло, что нашла этот рецепт.

Хотите попробовать настоящий домашний деликатес, который готовится за 1 час? Тогда держите рецепт куриной ветчины в жестяной банке! Звучит немного необычно, но на самом деле блюдо получается восхитительным.
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