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Более 50% бюллетеней. Как распределились голоса за партии в трех округах Алтайского края

Более 50% бюллетеней. Как распределились голоса за партии в трех округах Алтайского края

Во всех трех округах показатели одних и тех же пяти партий на текущем этапе превышают 5% Более половины бюллетеней обработали во всех трех думских округах Алтайского края при голосовании за федеральные партийные списки.

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