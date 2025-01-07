«Невозможно поверить»: что шокировало немецких солдат в первые дни Великой Отечественной

До нападения на Советский Союз немцы о стране знали только по кинофильмам и из газет. Но в первые дни Великой Отечественной захватчикам пришлось столкнуться с совсем другой реальностью… Быстрая война Изначально немцы не планировали задерживаться в СССР.
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