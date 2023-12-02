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Прибыль пермских предприятий сократилась почти наполовину

Прибыль пермских предприятий сократилась почти наполовину

Убытки нерентабельных организаций сократились на 28,6%.С января по сентябрь 2023 года организации с численностью работников 15 и более человек в Пермском крае получили сальдированный финансовый результат в размере 246,2 млрд рублей.

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