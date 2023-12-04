Toyota представила новый стильный кроссовер. Чем он интересен

Toyota представила в Европе новый концептуальный электрический кроссовер Компания Toyota показала в Европе свой концептуальный спортивный кроссовер на полностью электрической платформе, который впервые был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле этого года.
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