Toyota представила новый стильный кроссовер. Чем он интересен

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Toyota представила в Европе новый концептуальный электрический кроссовер Компания Toyota показала в Европе свой концептуальный спортивный кроссовер на полностью электрической платформе, который впервые был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле этого года.