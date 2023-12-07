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Санта Клаус с ослом в центре Алматы удивил горожан

Санта Клаус с ослом в центре Алматы удивил горожан

 В Южной столице торопят наступление нового года. Многие владельцы бутиков, ресторанов и салонов красоты спешат украсить мегаполис гирляндами, праздничными ёлками и переливающимися надписями с поздравлениями.

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