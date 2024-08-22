Рабочий прецедент: суд отказался признать неповышение зарплаты дискриминацией

Суд в Оренбургской области отказался считать дискриминацией неповышение зарплаты и отсутствие индексации экс-гендиректору российского подразделения венгерской нефтегазовой компании «МОЛ-Русс» (является частью венгерской MOL Group).
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