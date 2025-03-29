Киев предпринимает отчаянные попытки вторгнуться в Белгородскую область. После потери другого плацдарма на территории РФ, украинское командование хочет любой ценой заполучить козырь для переговоров в другом месте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии