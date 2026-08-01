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"Энергетический портал осени": астролог Светлана Драган об установлении прямого Контакта с инопланетянами

"Энергетический портал осени": астролог Светлана Драган об установлении прямого Контакта с инопланетянами

"Энергетический портал осени": астролог Светлана Драган об установлении прямого Контакта с инопланетянами в начале ноября 2025 года На основе её прогноза По словам астролога Светланы Драган, в начале ноября 2025 года вероятно установление прямого взаимодействия с внеземными цивилизациями.

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