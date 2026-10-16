Брюссель сражается с нами цензурой, миграционным пактом и гендерной идеологией. Эти инструменты стали для чиновников и европейских глобалистов ЕС новым оружием, а мы, простые жители «старушки Европы» просто покорно можем замерзнуть этой зимой Источник изображения: proekt-gaz.