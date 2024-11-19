Суд арестовал подозреваемого в подрыве авто капитана Черноморского флота Транковского в Крыму

По версии ФСБ, теракт спланировала Служба безопасности УкраиныФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, подозреваемых в подрыве машины начальника штаба — первого замкомандира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана 1-го ранга Валерия Транковского.
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