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Царьград

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Российская академия наук раскрыла риски сверхзвуковых полётов

Российская академия наук раскрыла риски сверхзвуковых полётов

На высоте 10-12 км скорость звука достигает 1195 км/ч. Сибирское отделение РАН исследует переход на сверхзвук и связанные с этим звуковые удары, рост сопротивления воздуха, увеличение расхода топлива и снижение подъемной силы в гражданской авиации.

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