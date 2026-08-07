Российская академия наук раскрыла риски сверхзвуковых полётов

На высоте 10-12 км скорость звука достигает 1195 км/ч. Сибирское отделение РАН исследует переход на сверхзвук и связанные с этим звуковые удары, рост сопротивления воздуха, увеличение расхода топлива и снижение подъемной силы в гражданской авиации.