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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейсканен может пропустить несколько недель из-за травмы. У защитника «Далласа» 27 очков в 37 играх при 25:03 в среднем на льду

Защитник получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо» (4:5 ОТ), столкнувшись со своим вратарем Скоттом Уэджвудом.

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