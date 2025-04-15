Политика как он...
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Политика как она есть

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WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жёсткую позицию по России

WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу занять более жёсткую позицию по России

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Кит Келлог, а также ряд высокопоставленных помощников президента США советуют Дональду Трампу занять более жёсткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине.

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