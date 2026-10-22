Не так давно актриса Наталья Бочкарева сделала подтяжку лица у известного пластического хирурга Тимура Хайдарова.
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